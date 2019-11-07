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Ортис намерен сорвать реванш Уайлдера и Фьюри

Ортис намерен сорвать реванш Уайлдера и Фьюри
11:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Луис Ортис заявил о желании стать новым чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе.

Известный кубинский боксер Луис Ортис заявил о желании стать новым чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе. В случае, если 40-летний кубинец одолеет Деонтея Уайлдера в предстоящем поединке, то реванш Уайлдера и Тайсона Фьюри, который запланирован на 22 февраля в Лас-Вегасе (США), может не состояться.

"В нашем бою победит более умный боксер. Если я одержу победу, то весь супертяжелый вес поймет, что "Кинг-Конг" в здании. Я стану для других боксеров главной проблемой столетия. Стать чемпионом - моя мечта. Это цель, к которой стремится каждый боксер. Я мечтаю об этом с тех пор, как впервые приехал в США. Это поможет моей дочери.

Планы Уайлдера и Фьюри находятся под угрозой, поскольку наш с Деонтеем бой не будет легким. Я сосредоточен только на грядущем поединке. Меня не интересует, что будет дальше. Если я стану чемпионом, то другие боксеры захотят драться со мной. Если нет, то пусть продолжают проводить бои с теми, с кем они боксируют сейчас", - приводит слова Ортиса BoxingNews24.

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Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

Ранее Уайлдер заявил, что собирается снова отправить в нокаут Луиса Ортиса, тогда как кубинец намерен заставить своего соперника отказаться продолжать поединок.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Луис Ортис.
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