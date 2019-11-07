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Альварес обошел Ломаченко в рейтинге P4P: весь список

Альварес обошел Ломаченко в рейтинге P4P: весь список
13:00 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мексиканский боксер Сауль Альварес обошел Василия Ломаченко в обновленном рейтинге P4P.

Опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров вне независимости от весовой категории (P4P) по версии авторитетного журнала The Ring.

В первой десятке продолжают находится сразу два боксера, однако в позициях прослеживаются некоторые изменения.

Обладатель поясов WBA Super, WBO и WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко опустился на вторую строчку, тогда как Сауль Альварес, после завоевания титула WBO в полутяжах в бою против Сергея Ковалева, возглавил рейтинг The Ring.

Хирн назвал имя следующего соперника Усика

Стоит отметить, что экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает находиться на пятой позиции в данном топе боксеров.

Рейтинг P4P по версии The Ring:

1. Сауль Альварес

2. Василий Ломаченко

3. Теренс Кроуфорд

4. Наойя Инуэ

5. Александр Усик

6. Эррол Спенс

7. Геннадий Головкин

8. Хуан Франсиско Эстрада

9. Артур Бетербиев

10. Мэнни Пакьяо

Ранее сообщалось, что Ломаченко возглавил необычный рейтинг боксеров-чемпионов.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Василий Ломаченко.
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