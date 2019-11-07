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Уайлдер назвал имя желаемого соперника

Уайлдер назвал имя желаемого соперника
13:15 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша Энди Руиса с Энтони Джошуа.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от реванша Энди Руиса с Энтони Джошуа.

"Думаю, что реванш Руис - Джошуа будет еще крупнее, чем первый бой. На интерес к поединку также повлияла победа Руиса. Теперь выяснится, способен ли Энди повторить свой успех".

Уайлдер также заявил, что его гипотетический бой с Руисом получится более интересным, чем возможный поединок с Джошуа.

"Джошуа? Мы много раз пытались устроить с ним бой мечты. Фанатам было бы интересно посмотреть на абсолютного чемпиона. Надо, чтобы остался один чемпион. Это позволит создать единый, эффективный бренд. Но вы видите, что это продолжительный процесс, есть много нюансов.

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Бокс - спорт для настоящих мужчин. Я взрослый мужик, у меня нет времени на игры. Я и Руис подписали контракты с одной и той же промоутерской компанией. Наш бой намного проще организовать. Я думаю, что он будет более интересным, чем поединок с Джошуа", - приводит слова Уайлдера Daily Star.

Напомним, Уайлдер проведет следующий бой против кубинца Луиса Ортиса. Поединок состоится 23 ноября в Лас-Вегасе. Их первый бой в марте прошлого года завершился победой Деонтея в десятом раунде.

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Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
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