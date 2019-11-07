Майки Гарсия нацелен на бой с Пакьяо

Новости спорта:Майки готов организовать поединок с именитым филиппинцем.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Майки Гарсия выразил желание провести бой против обладателя титула WBA Мэнни Пакьяо или бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях Дэнни Гарсии.

"Я бы с удовольствием встретился с Пакьяо. Думаю, это был бы отличный бой. Мне известно, что он занят своей политической карьерой. Мы уже пообщались с его командой и они сообщили, что их могло бы это заинтересовать. Но на данный момент это вся информация, которая у нас есть. Это был бы отличный бой, и он мог бы вернуть меня на вершину.

То же самое и с поединком против Дэнни Гарсии. Я обсуждал такой вариант еще в мае. Начал тренироваться, думая, что встречусь с ним, но боя не было. Они тоже ждали Пакьяо, потому что Дэнни полагал, что он встретится с Мэнни раньше, чем Кит Турман. Но я знаю, что он готов боксировать с любым соперником", - приводит слова Майки Fighthype.

Ранее сообщалось, что Гарсия ведет переговоры с Эдди Хирном.