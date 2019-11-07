Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии

Новости спорта:Завершился финальный бой Всемирной боксерской суперсерии.

Японский боксер Наоя Иноуэ (19-0, 16 КО) победил филиппинца Нонито Донэйра (40-6, 26 КО) в финале Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе.

Помимо выигрыша WBSS Иноуэ защитил титулы «суперчемпиона» мира по версии WBA и чемпиона мира по версии IBF в легчайшем весе.

Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов. В 11-м раунде Иноуэ отправил Донэйра в нокдаун, но филиппинец поднялся и продолжил бой. Победителя поединка определили судьи, которые единогласным решением отдали победу японцу — 116:111, 117:109 и 114:113.

В октябре определился победитель Всемирной боксерской суперсерии в полусреднем весе. Им стал британский чемпион мира в первом полусреднем весе по версии IBF и WBA Джош Тейлор, победив в финале американца Реджиса Пройгрейса.