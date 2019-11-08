Пулев - Букер: где и когда смотреть бой

Новости спорта:Поединок возможного соперника Усика с его спарринг-партнером.

В воскресенье утром, 10 ноября, в Калифорнии (США) состоится бой между претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии IBF болгарином Кубратом Пулевым и американцем Райделом Букером.

Прямая трансляция состоится на канале Интер, начало в 5:00 по киевскому времени.

Американец Райдел Букер был одним из основных спарринг-партнеров Александра Усика перед дебютом в супертяжах.

Болгарин Кубрат Пулев имеет всего одно поражения на профиринге - от Владимира Кличко. В случае победы Кубрат Пулев может встретиться с чемпионом мира либо с Александром Усиком - еще одним претендентом на титул.

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