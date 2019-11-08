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Нонито Донэйр - Наоя Иноуэ: статистика ударов в финале WBSS

Нонито Донэйр - Наоя Иноуэ: статистика ударов в финале WBSS
09:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Оба боксера показали достойный результат, однако японец был чуть лучше.

В Японии состоялся финал второго сезона Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS), в котором 26-летний японец Наоя Иноуэ победил легендарного филиппинца Нонито Донэйром единогласным решением судей

Благодаря этой победе Иноуэ объединил чемпионские пояса в легчайшем весе по версиям WBA и IBF.

После поединка CompuBox опубликовала статистику точных ударов данного поединка. Бойцы показали хороший уоркрэйт, но японец был несколько точнее - 36% против 23% у Нонито.

Иноуэ побил Донэйра в финале Всемирной боксерской серии

Если брать силовые, то ситуация примерно равная - 116 и 99 точных ударов при 292 и 276 выброшенных соответственно.

Полная статистика:

Напомним, что после этого боя Наоя Иноуэ стал новым подписанием промоутерской компании Top Rank, владельцем которой является американский функционер Боб Арум.

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Бокс, Новости бокса, Нонито Донэйр, Наоя Иноуэ.
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