Бои Кличко вошли в топ-3 самых смотрибельных в Германии: какой поединок возглавил список

Новости спорта:Бои братьев Кличко всегда были очень популярны в Германии.

Официальный сайт братьев Кличко подвел интересную статистику по просмотрам боев в Германии.

Сразу два боя с участием Владимира Кличко вошли в топ-3 самых смотрибельных среди немецкой ТВ-аудитории. Поединок с Корри Сандерсом в 2003 году собрал в прямом эфире 9,15 миллионов немецких телезрителей. Бой против Энтони Джошуа в 2017 году собрал 9,6 миллионов телезрителей.

Примечательно, что эти два боя были поражениями в карьере Кличко.

А на первом месте среди немецкой ТВ-аудитории - бой между Акселем Шульцем и Френсисом Бота: поединок, состоявшийся в декабре 1995-го собрал у экранов телевизора 18,03 миллионов человек (60% от всей ТВ-аудитории Германии на тот момент).

Интересно, что позже Владимир Кличко встречался против Акселя Шульца и "закончил" его карьеру.

Напомним, сейчас в супертяжелый вес ворвался еще один звездный украинец Александр Усик.