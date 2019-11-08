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Украинка признана лучшей каратисткой всех времен

Украинка признана лучшей каратисткой всех времен
10:13 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка Анжелика Терлюга признана лучшей каратисткой всех времен в весовой категории до 55 кг.

Всемирная федерация каратэ (WKF) в разделе "All Time Ranking" признала украинскую каратистку Анжелику Терлюгу лучшей всех времен в своей категории.

27-летняя одесситка по итогам сезона набрала 19 114 очков. Ближайшая преследовательница итальянка Сара Кардин имеет 18 582 балла.

 
 
 
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Сегодня мне сделали прекрасный сюрприз на моей любимой работе @fitness_odessa Причиной всему стал обновлённый Всемирный рейтинг All time Ranking WKF , где я номер 1 в мире. В актуальном рейтинге я уже три года занимаю 1 позицию , но никогда ещё ранее не была 1 в рейтинге за все времена +1 вершина Спасибо огромное за сюрприз, за подарки, за внимание , за добрые слова , за ваше терпение и поддержку Мне очень повезло 3 года назад попасть именно к Вам. В Коллектив , который поддерживает мои выезды на соревнования, помогает развиваться и мы вместе делаем хорошее дело !!!!!

Публикация от AnzheLika Terliuga (@likusya.01)

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В олимпийском рейтинге Терлюга (7087,5) идет второй, уступая лишь турчанке Серап Озчелик Сарапоглу (7657.5), которая представляет весовую категорию до 50 кг, но в отборе на Токио-2020 они имеют общий рейтинг.

Напомним, месяц назад украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.

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Каратэ, Новости спорта, НОК Украины, Анжелика Терлюга.
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