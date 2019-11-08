Украинка признана лучшей каратисткой всех времен

Новости спорта:Украинка Анжелика Терлюга признана лучшей каратисткой всех времен в весовой категории до 55 кг.

Всемирная федерация каратэ (WKF) в разделе "All Time Ranking" признала украинскую каратистку Анжелику Терлюгу лучшей всех времен в своей категории.

27-летняя одесситка по итогам сезона набрала 19 114 очков. Ближайшая преследовательница итальянка Сара Кардин имеет 18 582 балла.

В олимпийском рейтинге Терлюга (7087,5) идет второй, уступая лишь турчанке Серап Озчелик Сарапоглу (7657.5), которая представляет весовую категорию до 50 кг, но в отборе на Токио-2020 они имеют общий рейтинг.

Напомним, месяц назад украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала золотую награду на турнире Karate 1 в Москве.