Холифилд оценил перспективы возвращения Кличко в ринг

57-летний Эвандер Холифилд прокомментировал информацию о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.
Американец считает так: "Нужно быть умным. Если ты можешь заработать 10 миллионов за возвращение и положить их на банковский счет – это хорошая ситуация".
Напомним, Владимир Кличко закончил карьеру в 2017 году, когда в ярком бою проиграл Энтони Джошуа. После того поединка не раз звучала информация о возвращении украинца в ринг. Один из мотивов для Кличко (помимо денег) - рекорд Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.
Сам же Холифилд, на вопрос о своем возвращении в ринг, ответил четко: "Никто больше не будет бить меня. Мне больше это не нужно. Я достаточно напропускал".