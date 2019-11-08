Холифилд оценил перспективы возвращения Кличко в ринг

Новости спорта:Легендарный боксер Эвандер Холифилд с оптимизмом смотрит на возвращение Владимира Кличко.

57-летний Эвандер Холифилд прокомментировал информацию о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.

Американец считает так: "Нужно быть умным. Если ты можешь заработать 10 миллионов за возвращение и положить их на банковский счет – это хорошая ситуация".

Напомним, Владимир Кличко закончил карьеру в 2017 году, когда в ярком бою проиграл Энтони Джошуа. После того поединка не раз звучала информация о возвращении украинца в ринг. Один из мотивов для Кличко (помимо денег) - рекорд Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

Сам же Холифилд, на вопрос о своем возвращении в ринг, ответил четко: "Никто больше не будет бить меня. Мне больше это не нужно. Я достаточно напропускал".