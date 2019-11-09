Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Климас назвал промежуточного соперника Усика

Климас назвал промежуточного соперника Усика
08:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Климас не отрицает, что Усик может драться с Чисорой перед титульным боем.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас не отрицает, что украинский боксер может провести промежуточный бой с Дереком Чисорой.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, судьба которого решится 7 декабря в поединке между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

«Не знаем, как все сложится 7 декабря. Но если есть возможность провести промежуточный бой и не ждать шесть месяцев, думаю, Чисора отлично подойдет Усику», — рассказал Климас для Sky Sports.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что по итогам боя Джошуа и Руиса может освободиться один из чемпионских титулов.

В октябре Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна. Американец отказался продолжать бой после семи раундов.

Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе

Ранее о том, что Александр хочет провести бой с Чисорой, говорил и промоутер Хирн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Эгис Климас, Александр Усик, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
02 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
03 Моуриньо назвал условия, при которых возглавит Баварию
04 "Говорю все, что хочу": Зидан ответил спортдиру ПСЖ на тему Мбаппе
05 "Все говорят, что футболист я никакой": защитник Динамо - о критике в свой адрес
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь