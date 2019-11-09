Климас назвал промежуточного соперника Усика

Новости спорта:Климас не отрицает, что Усик может драться с Чисорой перед титульным боем.

Менеджер Александра Усика Эгис Климас не отрицает, что украинский боксер может провести промежуточный бой с Дереком Чисорой.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе, судьба которого решится 7 декабря в поединке между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

«Не знаем, как все сложится 7 декабря. Но если есть возможность провести промежуточный бой и не ждать шесть месяцев, думаю, Чисора отлично подойдет Усику», — рассказал Климас для Sky Sports.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что по итогам боя Джошуа и Руиса может освободиться один из чемпионских титулов.

В октябре Усик успешно дебютировал в супертяжелом весе, победив американца Чазза Уизерспуна. Американец отказался продолжать бой после семи раундов.

Ранее о том, что Александр хочет провести бой с Чисорой, говорил и промоутер Хирн.