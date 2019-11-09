Выручка за бой Альварес - Ковалев хуже, чем за поединок с Джейкобсом

Новости спорта:Также выручка за билеты оказалась меньше двух поединков Альвареса с Головкиным.

Организаторы поединка между Саулем Канело Альваресом и Сергеем Ковалевым продали на это событие 10 005 билетов, выручив за них 8,173 миллиона долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Спортивной комиссией Невады.

Несмотря на историческое значение данного боя, в котором Канело поднялся сразу на две весовые категории, чтобы бросить вызов действующему чемпиону, выручка оказалась на 500 тысяч меньше, чем принес предыдущий бой мексиканца бой против Дэниэла Джейкобса.

Это также на 16,3 миллиона меньше, чем билетная выручка второго боя Альвареса против Геннадия Головкина, и почти на 19 миллионов меньше, чем принесла продажа билетов на первый бой между этими боксерами.