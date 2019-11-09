Победитель боя Поветкин - Хантер станет конкурентом Усика

Новости спорта:На кону встречи боксеров будет статус официального претендента на пояс WBA.

Победитель поединка между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Поветкиным и америкнским проспектом Майклом Хантером станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Пояс WBA в тяжелом весе на данный момент принадлежит Энди Руису. На два другие пояса у него уже есть обязательные претенденты - на титул WBO претендует Александр Усик, а по версии IBF обязательным претендентом является Кубрат Пулев.

Напомним, поединок Хантера с российским боксером состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, в андеркарте боя Энди Руиса и Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, сколько заработает Поветкин за бой с Хантером.