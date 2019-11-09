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Победитель боя Поветкин - Хантер станет конкурентом Усика

Победитель боя Поветкин - Хантер станет конкурентом Усика
11:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:На кону встречи боксеров будет статус официального претендента на пояс WBA.

Победитель поединка между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Поветкиным и америкнским проспектом Майклом Хантером станет официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

Пояс WBA в тяжелом весе на данный момент принадлежит Энди Руису. На два другие пояса у него уже есть обязательные претенденты - на титул WBO претендует Александр Усик, а по версии IBF обязательным претендентом является Кубрат Пулев.

Напомним, поединок Хантера с российским боксером состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, в андеркарте боя Энди Руиса и Энтони Джошуа.

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Ранее стало известно, сколько заработает Поветкин за бой с Хантером.

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Александр Поветкин, Бокс, Майкл Хантер, Бокс нвоости.
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