Энди Руис: Мой бой против Усика был бы хорошим поединком

Новости спорта:Мексиканский боксер Энди Руис поделился своим мнением об украинце Александре Усике.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал дебютный бой украинца Александра Усика в хэвивейте.

"Усик хорошо проявил себя в поединке с Чаззом Уизерспуном. Он отлично принимал удары и противостоял сопернику. Я считаю Усика очень хорошим и умелым боксером. Он - левша, который умеет двигаться по рингу.

Бой с ним может быть тяжелым для многих супертяжей. Но я никого не боюсь, в том числе и Усика. Я здесь, чтобы боксировать с лучшими. Но, наверное, мой бой против Усика был бы хорошим поединком".

Также Энди выразил мнение о возможном поединке Усика против британца Дерека Чисоры.

"Думаю, это будет отличная встреча. Усику все еще нужно прогрессировать для супертяжелого дивизиона, он сильно отличается от того веса, в котором он выступал ранее", - приводит слова Руиса IFL.tv.

Накануне стало известно, что Усик может встретиться с Чисорой в бою за чемпионство WBO в супертяжелом весе.