Скачать
Суббота, 09.11.2019
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Хоккей: сборная Украины обыграла эстонцев - яркая шайба от Коренчука (Видео)
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Пулев - Букер: где и когда смотреть бой
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Самые известные братья-футболисты (Фото)
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ
Шахтер - Динамо: прогноз специалистов на битву грандов УПЛ

Энди Руис: Мой бой против Усика был бы хорошим поединком

Энди Руис: Мой бой против Усика был бы хорошим поединком
20:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Мексиканский боксер Энди Руис поделился своим мнением об украинце Александре Усике.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал дебютный бой украинца Александра Усика в хэвивейте.

"Усик хорошо проявил себя в поединке с Чаззом Уизерспуном. Он отлично принимал удары и противостоял сопернику. Я считаю Усика очень хорошим и умелым боксером. Он - левша, который умеет двигаться по рингу.

Бой с ним может быть тяжелым для многих супертяжей. Но я никого не боюсь, в том числе и Усика. Я здесь, чтобы боксировать с лучшими. Но, наверное, мой бой против Усика был бы хорошим поединком".

Также Энди выразил мнение о возможном поединке Усика против британца Дерека Чисоры.

Выручка за бой Альварес - Ковалев хуже, чем за поединок с Джейкобсом

"Думаю, это будет отличная встреча. Усику все еще нужно прогрессировать для супертяжелого дивизиона, он сильно отличается от того веса, в котором он выступал ранее", - приводит слова Руиса IFL.tv.

Накануне стало известно, что Усик может встретиться с Чисорой в бою за чемпионство WBO в супертяжелом весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карикатура на провал хорватов после чемпионата мира (Видео)
02 Погиб еще один боксер
03 Суперзвезда ПСЖ отказывается продлевать контракт с клубом
04 Гассиев узнал дату своего дебюта в супертяжелом весе
05 Шевченко довызвал в сборную Украины форварда Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь