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UFC Fight Night 163: результаты боев (Видео)

UFC Fight Night 163: результаты боев (Видео)
07:54 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:9 ноября в Москве состоялся турнир UFC Fight Night 163.

Из 13 поединков турнира в 12 принимали участие россияне. В них россияне одержали пять побед, включая успешные выступления Забита Магомедшарипова и Александра Волкова в главном и соглавном боях турнира.

UFC Fight Night 163. Москва

Основной кард

Забит Магомедшарипов — Келвин Каттар — победа Магомедшарипова единогласным решением судей

Александр Волков — Грег Харди — победа Волкова единогласным решением судей

Эд Херман — Хадис Ибрагимов — победа Хермана нокаутом во втором раунде

Энтони Рокко Мартин — Рамахан Эмеев — победа Рокко Мартина раздельным решением судей

Шамиль Гамзатов — Клидсон Абреу — победа Гамзатова раздельным решением судей

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Предварительный кард

Магомед Анкалаев — Далч Лунгиамбул — победа Анкалаева нокаутом в третьем раунде

Рустам Хабилов — Сергей Хандожко — победа Хабилова единогласным решением судей

Карл Роберсон — Роман Копылов — победа Роберсона удушающим приёмом в третьем раунде

Давид Завада — Абубакар Нурмагомедов — победа Завады приёмом в первом раунде

Рузвельт Робертс — Александр Яковлев — победа Робертса единогласным решением судей

Пэнни Кианзад — Джессика Роуз Кларк — победа Кианзад единогласным решением судей

Дэйви Грант — Григорий Попов — победа Гранта раздельным решением судей

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MMA, UFC, Новости ММА, Смешанные единобортсва, UFC Fight Night 163.
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