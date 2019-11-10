Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни проводил дебютную защиту титула и по очкам победил доминиканца Альфредо Сантьяго.
Несмотря на то, что Хэйни не удалось досрочно завершить бой, его преимущество не вызывало сомнений. В пятом раунде Сантьяго побывал в нокдауне, а в дальнейшем Хэйни мощными сериями бомбардировал соперника.
О превосходстве Девина красноречиво свидетельствует единогласное решение судей - 120-107, 120-107, 120-107.
Отметим, что Хэйни рассматривается кандидатом на бой с Василием Ломаченко.