Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)

Новости спорта:Американец Девин Хэйни одержал уверенную победу над Альфредо Сантьяго.

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни проводил дебютную защиту титула и по очкам победил доминиканца Альфредо Сантьяго.

Несмотря на то, что Хэйни не удалось досрочно завершить бой, его преимущество не вызывало сомнений. В пятом раунде Сантьяго побывал в нокдауне, а в дальнейшем Хэйни мощными сериями бомбардировал соперника.

О превосходстве Девина красноречиво свидетельствует единогласное решение судей - 120-107, 120-107, 120-107.

Отметим, что Хэйни рассматривается кандидатом на бой с Василием Ломаченко.