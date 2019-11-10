Претендент на бой с Ломаченко избил соперника (Видео)

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Воскресенье, 10.11.2019
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09:34 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец Девин Хэйни одержал уверенную победу над Альфредо Сантьяго.

На арене Staples Center в Лос-Анджелесе чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни проводил дебютную защиту титула и по очкам победил доминиканца Альфредо Сантьяго.

Несмотря на то, что Хэйни не удалось досрочно завершить бой, его преимущество не вызывало сомнений. В пятом раунде Сантьяго побывал в нокдауне, а в дальнейшем Хэйни мощными сериями бомбардировал соперника.

О превосходстве Девина красноречиво свидетельствует единогласное решение судей - 120-107, 120-107, 120-107.

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Отметим, что Хэйни рассматривается кандидатом на бой с Василием Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни, Альфредо Сантьяго.
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