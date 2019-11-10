Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

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09:56 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Лучшие моменты боя Логан Пол - Оладжиде Олатунджи.

В ночь с 9-го на 10-е ноября в Лос-Анджелесе (время киевское) состоялся вечер бокса, в главном событии которого встретились популярные блогеры Логан Пол и Оладжиде Олатунджи, известный как KSI. Для обоих спортсменов этот поединок стал дебютным в профессиональном боксе.

Первый бой между блогерами прошёл в августе 2018 года на любительском уровне и не выявил победителя — судьи раздельным решением запротоколировали ничью.

Поединок между Логаном Полом и KSI продлился все отведённые шесть раундов, по итогам которых Оладжиде Олатунджи праздновал победу раздельным решением судей — 57-54, 56-55, 55-56.

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В соглавном событии вечера бокса Билли Джо Сондерс защитил титул WBO в суперсреднем весе, победив аргентинца Марсело Косереса.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Логан Пол, Логан Пол - Оладжиде Олатунджи, Оладжиде Олатунджи, KSI - Логан Пол.
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