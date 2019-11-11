Уайт может выступить в андеркарте реванша Руис - Джошуа

Новости спорта:Диллиан Уайт может провести следующий бой в андеркарте реванша Руис - Джошуа.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-претендент на титул WBC в хэвивейте Диллиан Уайт может выступить в андеркарте повторного боя между чемпионом мира WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Промоутера цитирует East Side Boxing.

«У Скотта Куигга произошел рецидив травмы плеча, поэтому мы вынуждены перенести его бой с Кэрроллом на январь или февраль. Возможно, этот бой заменит поединок Диллиана Уайта.

Пока не могу сказать точно. Уайт не выйдет против соперника из топ-10, но это будет хороший бой. Мы работаем над этим».

Сам Уайт анонсировал ранее свое возвращение в ринг. Реванш Джошуа – Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.