Скачать
Понедельник, 11.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Парма обыграла клуб Паулу Фонсеки
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

Уайт может выступить в андеркарте реванша Руис - Джошуа

Уайт может выступить в андеркарте реванша Руис - Джошуа
13:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт может провести следующий бой в андеркарте реванша Руис - Джошуа.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что экс-претендент на титул WBC в хэвивейте Диллиан Уайт может выступить в андеркарте повторного боя между чемпионом мира WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руисом (33-1, 22 КО) и Энтони Джошуа (22-1, 21 КО). Промоутера цитирует East Side Boxing.

«У Скотта Куигга произошел рецидив травмы плеча, поэтому мы вынуждены перенести его бой с Кэрроллом на январь или февраль. Возможно, этот бой заменит поединок Диллиана Уайта.

Пока не могу сказать точно. Уайт не выйдет против соперника из топ-10, но это будет хороший бой. Мы работаем над этим».

Битва "ютуберов": KSI и Логан Пол устроили рубку на ринге (Видео)

Сам Уайт анонсировал ранее свое возвращение в ринг. Реванш Джошуа – Руис состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расистский скандал в игре Шахтер - Динамо: "горняки" сделали официальное заявление
02 Расизм в матче Шахтер - Динамо: официальное заявление киевлян
03 Клопп: Мы забивали невероятные голы
04 Травма Мораеса: что известно о состоянии здоровья форварда (Фото)
05 Неймар обратился к фанатам Динамо, поддержав Тайсона и Дентиньо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь