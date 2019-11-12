Скачать
Вторник, 12.11.2019
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Клопп любит обыгрывать Гвардиолу: статистика противостояний
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Названы лучший игрок и тренер 14-го тура УПЛ
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец
Матч Украина - Эстония обслужит известный испанец

"Я вижу изъяны": Хэйни поведал о слабых сторонах Ломаченко

"Я вижу изъяны": Хэйни поведал о слабых сторонах Ломаченко
08:32 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Дэвин также рассказал о своем ключевом факторе в потенциальном бое против украинца.

Американский молодой боксер Дэвин Хэйни снова возжелал встретиться в ринге с обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко в легком весе.

"Я вижу его изъяны. Ключевой мой фактор - это джеб, я думаю, что у меня он самый лучший на планете и он отличает меня от остальных. по правде говоря, я никогда не проигрывал бой у себя в голове, ведь этот поединок еще ни разу не обсуждался всерьез. Сейчас тоже нет предпосылок, что следующий мой поединок будет именно с ним.

Мне кажется, я смогу победить его из-за физического превосходства. Я быстрее, сильнее и больше, чем он. Мне 20 лет, мое тело крепчает, что вы могли заметить в моих боях. Перед поединком с Сантьяго я сломал своему противнику орбитальную кость, поэтому я с каждым днем становлюсь лучше", - приводит слова Дэвина BoxingScene.

Менеджер Усика: Бой с Чисорой - отличный вариант

Напомним, что недавно Хэйни успешно провел дебютную защиту чемпионского титула.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный финт Дентиньо, оставивший в дураках защитника Динамо Попова (Видео)
02 Сборная Украины потеряла двух игроков перед матчем с Сербией
03 Антонио рассказал об атмосфере в Шахтере после скандала в игре с Динамо
04 Тренер сборной Франции ответил на слова Зидана о Бензема
05 Гвардиола не понесет наказание за свое неподобающее поведение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь