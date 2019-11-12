"Я вижу изъяны": Хэйни поведал о слабых сторонах Ломаченко

Новости спорта:Дэвин также рассказал о своем ключевом факторе в потенциальном бое против украинца.

Американский молодой боксер Дэвин Хэйни снова возжелал встретиться в ринге с обладателем титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко в легком весе.

"Я вижу его изъяны. Ключевой мой фактор - это джеб, я думаю, что у меня он самый лучший на планете и он отличает меня от остальных. по правде говоря, я никогда не проигрывал бой у себя в голове, ведь этот поединок еще ни разу не обсуждался всерьез. Сейчас тоже нет предпосылок, что следующий мой поединок будет именно с ним.

Мне кажется, я смогу победить его из-за физического превосходства. Я быстрее, сильнее и больше, чем он. Мне 20 лет, мое тело крепчает, что вы могли заметить в моих боях. Перед поединком с Сантьяго я сломал своему противнику орбитальную кость, поэтому я с каждым днем становлюсь лучше", - приводит слова Дэвина BoxingScene.

Напомним, что недавно Хэйни успешно провел дебютную защиту чемпионского титула.