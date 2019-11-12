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А как же Усик: назван потенциальный соперник победителя реванша Джошуа - Руис

А как же Усик: назван потенциальный соперник победителя реванша Джошуа - Руис
13:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александру Усику придется подождать либо провести промежуточный бой.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев (28–1, 14 КО) станет главным кандидатом в соперники победителю титульного боя-реванша между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

Источник британского телеканала Sky Sports рассказал: «Наша заявка должна идти первой. Организации договорились, что претендент по линии IBF обязательно будет следующим соперником чемпиона».

Таким образом, украинский боксер Александр Усик (17–0, 13 KO), являясь официальным претендентом на титул WBО, будет вынужден либо подождать, либо провести промежуточный бой. СМИ в качестве возможного соперника украинца называют британца Дерека Чисору (32–9, 23 KO).

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В последнем бою обязательный претендент на пояс IBF в супертяжелом весе Кубрат Пулев защитил свой статус победой по очкам в 10-раундовом поединке с американцем Райделлом Букером (26–3, 13 KO). Пулев в 2014 году дрался за титул с украинцем Владимиром Кличко и проиграл нокаутом в пятом раунде.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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