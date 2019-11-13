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"Вырублю с удара": отец Фьюри угрожает президенту UFC

"Вырублю с удара": отец Фьюри угрожает президенту UFC
13:51 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Джон Фьюри, отец Тайсона Фьюри, вызвал на бой Дану Уайта.

Джону Фьюри, отец экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри, резко отреагировал на критику президента UFC LДана Уайта в адрес его сына.

Сам Тайсон недавно изъявил желание попробовать свои силы в смешанных единоборствах. Уайт признался, что не против организовать бой для Фьюри, но при этом заявил, что британец получит лишь избиения, а не победы. Это очень сильно разозлило Джона и он вызвал на бой Уайта.

«Как он может такое говорить. Тайсон из семьи бойцов, а этот Уайт, я могу и сам его вырубить, причем с одного удара.

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Пусть он такое скажет мне. Я готов драться с ним, дайте мне бой с Даной. Я самый сильный в мире 54-летний мужчина. Я могу доказать это в любое время, неважно за деньги или бесплатно", - заявил Фьюри старший.

К слову, в прошлом Джон сам занимался боксом. За карьеру он провел 13 боев, в которых одержал 8 побед (4 нокаутом), четыре раза терпел поражение (2 нокаутом) и один бой завершился в ничью.

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Тайсон Фьюри, Дана Уайт, Новости спорта, Новости бокса, Джон Фьюри.
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