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Уайлдер рассказал, когда завяжет с боксом

Уайлдер рассказал, когда завяжет с боксом
08:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что уйдет из бокса максимум через 6 лет.

Американец сказал, что считает самым хорошим фактом в своей карьере, а также подвел итоги своего пути в супертяжелом весе.

"Я планирую завершить боксерскую карьеру максимум через шесть лет. Но самое прекрасное в том, что я закончу ее с той же самой командой, с которой я начал.

В самом начале моей карьеры у нас был целый список вещей, которым мы собирались руководствоваться. Не могу сказать, что все получилось так, как мы планировали. Не всегда получается строго следовать плану. Быть с людьми, которые не безразличны к тебе - это замечательное ощущение. Те, кто руководили в начале моего пути будут и планировать и его завершение. Мне кажется, что концовка будет немного слаще, чем было в начале.

Деонтей Уайлдер: Моя цель - войти в историю мирового бокса

В начале пути у тебя есть большое задание, и ты даже не подозреваешь, куда тебя приведет дорога. Я сделал все, что мог в супертяжелом весе, я подарил много зрелищных моментов и преподнес немало драмы", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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