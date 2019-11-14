Хиггинс: Для Чисоры бой с Усиком будет чем-то вроде прощального поединка

Новости спорта:Дэвид Хиггинс считает, что бой с Александром Усиком может стать последним для Дерека Чисоры.

Дерек Чисора высказывал желание встретиться с Александром Усиком.

Менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс предостерег Чисора от такого поединка, предположив, что он станет последним в его карьере.

"Прекратите бегать, пытаясь найти другие варианты. Не думайте о том, что они могут принести вам больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Он может заработать больше, но это будет что-то вроде прощального поединка. Когда ты выходишь на бой ради денег и знаешь, что тебе суждено проиграть, обычно в таких случаях говорят: "Я ухожу в отставку".

Если Чисора и Хэй выберут бой с Усиком, это значит, что они выбросили белый флаг. Это скажет о том, что Чисора завязывает с боксом и просто хочет заработать", - сказал Хиггинс в интервью Sky Sports.

Ранее Хирн заявил, что Усик может встретиться с Чисорой в бою за титул WBO.