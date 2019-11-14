Скачать
Четверг, 14.11.2019
Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Завацкая и Калинина пробились в третий круг турнира в Хьюстоне
Завацкая и Калинина пробились в третий круг турнира в Хьюстоне
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем

Хиггинс: Для Чисоры бой с Усиком будет чем-то вроде прощального поединка

Хиггинс: Для Чисоры бой с Усиком будет чем-то вроде прощального поединка
10:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Дэвид Хиггинс считает, что бой с Александром Усиком может стать последним для Дерека Чисоры.

Дерек Чисора высказывал желание встретиться с Александром Усиком.

Менеджер Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс предостерег Чисора от такого поединка, предположив, что он станет последним в его карьере.

"Прекратите бегать, пытаясь найти другие варианты. Не думайте о том, что они могут принести вам больше денег. Скорее всего, Чисора проиграет Усику. Он может заработать больше, но это будет что-то вроде прощального поединка. Когда ты выходишь на бой ради денег и знаешь, что тебе суждено проиграть, обычно в таких случаях говорят: "Я ухожу в отставку".

Деонтей Уайлдер: Моя цель - войти в историю мирового бокса

Если Чисора и Хэй выберут бой с Усиком, это значит, что они выбросили белый флаг. Это скажет о том, что Чисора завязывает с боксом и просто хочет заработать", - сказал Хиггинс в интервью Sky Sports.

Ранее Хирн заявил, что Усик может встретиться с Чисорой в бою за титул WBO.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надаль: Хочу извиниться перед Медведевым
02 Украина - Эстония: пресс-конференция Шевченко перед матчем
03 Сидорчук: Конфликтов между футболистами сборной нет
04 "Я не удивлен": Суарес - о поисках Барселоной нового форварда
05 Вратарь Реала: Я один из лучших вратарей в мире
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь