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Хирн огласил имена возможных соперников Билли Джо Сондерса

Хирн огласил имена возможных соперников Билли Джо Сондерса
11:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Эдди Хирн назвал имена боксеров, с которыми может встретиться его клиент Билли Джо Сондерс.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал имена боксеров, с которыми может встретиться его клиент и обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс в следующем бою.

Промоутер подтвердил, что его подопечный, вероятно, проведет следующий бой против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса, чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Деметриуса Андраде или победителя реванша Каллум Смит - Джош Райдер, который пройдет за пояс WBA во второй средней весовой категории.

"Есть большая вероятность, что этот бой состоится. На следующей неделе свой бой проведет Каллум Смит. Как по мне, победитель этого поединка может провести с Сондерсом унификацию. Он может состояться, если Альварес откажется от Сондерса. Также мне нравится вариант с Деметриусом Андраде. Возможно, я предложу ему поединок с Сондерсом", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

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Стоит отметить, что в последнем поединке Сондерс дебютировал в США с победы нокаутом над аргентинцем Марсело Косересом.

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Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Билли Джо Сондерс.
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