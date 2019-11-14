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Ломаченко: Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым

Ломаченко: Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым
15:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Василий Ломаченко высказался свое мнение касательно причин досрочного поражения Александра Гвоздика в поединке с Бетербиевым.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко высказался свое мнение касательно причин досрочного поражения своего друга и соотечественника Александра Гвоздика в бою против россиянина Артура Бетербиева.

Украинский легковес считает, что экс-обладателю пояса WBC в полутяжелой весовой категории не хватило физической подготовки.

"Мне кажется, Гвоздик не совсем был физически готов к бою с Бетербиевым. Но сложно судить. Из своего опыта, думаю, они не совсем много времени уделяли физической подготовке. Тренировать его? Я? Нет, конечно. Вообще даже не думаю о тренерской деятельности. Не вижу себя в этом", – сказал Ломаченко в интервью RADIO KORDON.

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Напомним, ранее Василий Ломаченко поразил своим авто, на котором ездит на охоту.

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Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Василий Ломаченко, Артур Бетербиев.
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