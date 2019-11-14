Уайлдер увидел позитив в участии Тайсона Фьюри в WWE

Новости спорта:Деонтей Уайлдер положительно отреагировал на выступление Фьюри в WWE.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер не стал критиковать своего возможного соперника Тайсона Фьюри за недавний дебют в рестлинг-промоушене WWE. Американский боксер считает, что выступления в подобных шоу повышают узнаваемость и популярность спортсменов.

"Он делает это ради своего продвижения. Его имя начинают упоминать. Он сделал все правильно. У WWE большое количество фанатов в США. Откровенно говоря, в Лас-Вегасе Фьюри непопулярен. Он боксировал на арене, которая вмещает 20 тысяч мест, но продавал от 1500 до 3500 билетов. Единственный раз, когда он продал все билеты на свой поединок – это бой со мной.

Что касается меня, то тут все иначе. Все уверены, в том, что я продам pay-per-view. Но если у меня появится возможность выступить в рестлинг-шоу, я не знаю, как поступлю. Все зависит от моего положения в тот момент, когда я получу предложение. Я не могу сказать "нет" или "да". Знаете, я оставлю эту дверь открытой. Никогда не стоит сжигать мосты, ведь однажды тебе, возможно, придется по ним перейти", - приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Напомним, что в следующий бой Деонтея Уайлдера состоится 23-го ноября против Луиса Ортиса на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.