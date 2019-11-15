Скачать
Пятница, 15.11.2019
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
Отбор Евро-2020: результаты всех матчей 14 ноября (Видео)
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
На Евро-2020 уже оформили путевки 10 из 24 участников
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)
Роналду сделал 55-й хет-трик в карьере (Видео)

Фьюри: Я стану чемпионом WBC

Фьюри: Я стану чемпионом WBC
10:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирного боксерского советь сделать его обязательным претендентом для чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирного боксерского советь сделать его обязательным претендентом для чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

"Я не уверен, что это значит. Мы уже подписали контракт на бой с Уайлдером. Мне без разницы, буду я обязательным претендентом или нет, ведь я "линейный" чемпион мира в супертяжелом весе. В качестве обязательного претендента можно заработать больше денег. Но в любом случае как "линейный" чемпион я получу еще больше. Просто боксерские организации так поступают. Я думаю, они знают, что делают.

Мне кажется, они приняли отличное решение. Если для них это важно, то хорошо. Но моя позиция никак не изменилась, это мне ничего не даст. Хотя, конечно, они могут дать Уайлдеру этот свой новый пояс "франчайзингового" чемпиона. В таком случае я стану чемпионом WBC.

Уайлдер увидел позитив в участии Тайсона Фьюри в WWE

Точно не знаю, что это за механизм, но недавно они так поступили с Ломаченко и "Канело". А Девин Хэйни и Джермалл Чарло потом стали чемпионами мира. Им дали титул, и я надеюсь, что тоже его получу. Они мне должны пояс за первый бой с Уайлдером. С их стороны будет любезно прислать мне его по почте", - сказал Фьюри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
02 Роналду - журналистам: Теперь можете брать интервью у других
03 Украина на последних минутах вырвала победу у Эстонии
04 Пеле: Надеюсь, Роналду хватит здоровья и сил побить мой рекорд
05 Безус о забитом голе Эстонии: Это была импровизация (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь