Фьюри: Я стану чемпионом WBC

Новости спорта:Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирного боксерского советь сделать его обязательным претендентом для чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на решение Всемирного боксерского советь сделать его обязательным претендентом для чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

"Я не уверен, что это значит. Мы уже подписали контракт на бой с Уайлдером. Мне без разницы, буду я обязательным претендентом или нет, ведь я "линейный" чемпион мира в супертяжелом весе. В качестве обязательного претендента можно заработать больше денег. Но в любом случае как "линейный" чемпион я получу еще больше. Просто боксерские организации так поступают. Я думаю, они знают, что делают.

Мне кажется, они приняли отличное решение. Если для них это важно, то хорошо. Но моя позиция никак не изменилась, это мне ничего не даст. Хотя, конечно, они могут дать Уайлдеру этот свой новый пояс "франчайзингового" чемпиона. В таком случае я стану чемпионом WBC.

Точно не знаю, что это за механизм, но недавно они так поступили с Ломаченко и "Канело". А Девин Хэйни и Джермалл Чарло потом стали чемпионами мира. Им дали титул, и я надеюсь, что тоже его получу. Они мне должны пояс за первый бой с Уайлдером. С их стороны будет любезно прислать мне его по почте", - сказал Фьюри.