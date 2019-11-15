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Амир Хан: Бой Мейвезер - Пакьяо 2 еще актуален

Амир Хан: Бой Мейвезер - Пакьяо 2 еще актуален
13:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер продолжает ежедневно тренироваться.

Не считая выставочного боя в Японии, Флойд Мейвезер завершил свою боксерскую карьеру после поединка против скандального бойца ММА Конора Макгрегора в 2017 году, однако слухи о его возможном возвращении ради второго боя с суперчемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо до сих пор появляются в новостных источниках.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан, в свою очередь, считает, что Флойд Мейвезер, несмотря на свои ежедневные тренировки, больше не вернется на ринг, поскольку ему больше никому ничего не нужно доказывать.

"Я видел Флойда Мейвезера. Не думаю, что он собирается возвращаться в бокс, - рассказал Хан порталу World Boxing News. - Я знаю, что он постоянно работает в зале, но не думаю, что Флойд желает драться. Он заработал достаточно денег. Что ему еще нужно доказывать? Как по мне, он уже все всем доказал. На его месте я бы завязал с боксом.

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Конечно, бой Мейвезер - Пакьяо 2 еще актуален. Но захочет ли Флойд возвращаться ради этого? Я думаю, что он бы сделал с Китом Турманом то же самое, что и Пакьяо. Сложно сказать, как чувствует себя Мейвезер. Все ходят драться с ним даже после его ухода на пенсию. Но я не думаю, что он снова выйдет в ринг. Я говорил с одним из членов его команды, и он сказал мне, что Флойд никогда не вернется. Мейвезер упоминает других бойцов, говорит о них и проводит время в зале лишь ради того, чтобы его имя оставалось на слуху", - приводит слова Амира Хана WBN.

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Амир Хан, Бокс, Флойд Мейвезер, Новости бокса.
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