Тренер: С весом Руиса все будет в порядке

Новости спорта:Энди Руис намерен оценить обстановку прямо на месте.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энди Руис заранее прилетит в Саудовскую Аравию на бой с британцем Энтони Джошуа. Об этом рассказал тренер мексиканца Мэнни Роблес.

"Мы собираемся прилететь туда уже 24 ноября. У нас будет много времени, чтобы оценить обстановку прямо на месте. Руис не хочет, чтобы какая-то мелочь помешала ему. Его отец и менеджер позаботятся о различных нюансах и часовых поясах. Моя задача - думать о тренировочном аспекте.

Считаю, что с весом Руиса все будет в порядке. Мне все равно, каким он выйдет в ринг: крупным или худым. Главное - чтобы Энди хорошо себя чувствовал. Мне нужно знать, в каком весе ему комфортно. В зале он выглядит очень хорошо", - приводит слова Роблеса The Ring.

Напомним, реванш Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.