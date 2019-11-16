Ковалев может провести бой с чемпионом мира из Британии

Новости спорта:Российскому боксеру Сергею Ковалеву не придется опускаться на одну весовую категорию.

Джо Галлахер, который является тренером чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Каллума Смита, назвал имена боксеров, с которыми его подопечный хотел бы встретиться в ринге.

Примечательно, что одним из самых предпочитаемых вариантов у команды Смита является экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев, проигравший свой пояс мексиканской суперзвезде Саулю Альваресу.

"Matchroom, Sky и DAZN хватит денег, чтобы заманить Сауля Альвареса или Геннадия Головкина. Каллум Смит хочет в соперники только боксера с именем. Я думаю, что Сергей Ковалев - подходящий оппонент для поединка на Энфилде. Мне кажется, что после боя с Энтони Ярдом он отлично зарекомендовал себя в Великобритании.

Поединок Ковалева и Канело был близким вплоть до его остановки. Безусловно, если мы проведем бой с Ковалевым и победим его быстрее и ярче, чем Уорд и Альварес, то это поставил Альвареса в неловкое положение. Мы готовы провести бой с Ковалевым в полутяжелом весе", - приводит слова Галлахера BoxingNews24.

Напомним, ранее глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что Каллум Смит и Билли Джо Сондерс могут провести объединительный бой, на кону которого будут стоять пояса WBA Super и WBO во втором среднем весе.