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Суббота, 16.11.2019
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В боксе может появиться еще один чемпионский пояс

В боксе может появиться еще один чемпионский пояс
09:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Компания Premier Boxing Champions хочет награждать своих чемпионов собственным поясом.

Промоутерская компания Premier Boxing Champions, главой которой является Эл Хэймон, работает над созданием собственного чемпионского пояса под названием PBC.

Как сообщил исполнительный директор телеканала Fox Sports Билл Вагнер , который сотрудничает с Premier Boxing Champions, обладателем этого своеобразного титула может стать боксер, находящийся на контракте у промоушена Хэймона. О сроках введения нового чемпионского пояса пока неизвестно.

"То, что мы собираемся сделать, это создать свой собственный пояс PBC, которым мы наградим нашего чемпиона. Например, Руис снова побеждает Джошуа, а затем Уайлдер и Руис сразятся за титул PBC в супертяжелом весе", - сказал Вагнер журналисту Sports Illustrated Крису Мэнниксу.

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Стоит отметить, что Деонтей Уайлдер и Энди Руис являются боксерами Premier Boxing Champions. Кто будет обладателем нового пояса PBC, если эти боксеры проиграют свои бои, остается загадкой.

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Напомним, ранее президент WBO Пако Валькарсель раскритиковал решение ввести новый пояс WBC Maya, который стоял на кону поединка Тайсона Фьюри и Отто Уаллина.

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