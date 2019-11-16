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Бой, отмененный из-за нападения на экс-тренера Усика, состоится в январе

Бой, отмененный из-за нападения на экс-тренера Усика, состоится в январе
11:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джеймс Али Башир пострадал во время церемонии взвешивания перед боем Кларисса Шилдс - Ивана Хабазин.

Поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и хорватской спортсменкой Иваной Хабазин назначен на 5 января 2020 года, сообщает BoxingScene.

Бой должен был состояться 5 октября, но был отменён из-за нападения на тренера Иваны Хабазин. Во время взвешивания Кларисса Шилдс проверяла весы, а тренер Хабазин вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс и подвергся нападению.

Джеймс Али Башир, тренер Хабазин, был доставлен в больницу с раной головы после удара о бетонный пол. Бой в итоге был отменён.

На экс-тренера Усика во время церемонии взвешивания напал неизвестный (Видео)

Для Хабазин это будет уже 24-й поединок на профессиональной сцене, на её счету 20 побед и три поражения. Кларисса Шилдс одержала девять побед в девяти боях.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Кларисса Шилдс, Кларисса Шилдс - Ивана Хабазин, Ивана Хабазин.
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