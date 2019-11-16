"Забыл, как боксировать": Хэй вспомнил свой последний бой (Видео)

Новости спорта:Второй бой против Тони Беллью стал для Дэвида Хэя последним в профессиональном боксе.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй вспомнил свой второй поединок против британца Тони Беллью. "Бомбардировщик" трижды за пять раундов отправил Хэя в нокдаун, после чего секунданты выбросили белое полотенце на ринг.

По словам "Хэймейкера", он понял уже в первом раунде, что этот бой станет для него последним в карьере.

"После 35 секунд первого раунда реванша с Тони Беллью я знал, что это конец моей карьеры. Я чувствовал, что все идет не по плану. У меня никогда такого не было. Я не ощущал, что вышел на боксерский поединок. Я надеялся, что внутри меня что-то щелкнет, и я почувствую себя, как обычно, однако этого так и не произошло.

Видео боя реванша Хэй-Беллью:

Обычно я уклонялся от ударов и контратаковал, но в этом случае я пропускал все, что только можно. Казалось, что я забыл, как боксировать. Если говорить честно, мне больше не хотелось выходить на ринг", - приводит слова Хэя Daily Star.