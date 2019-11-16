Пулев дал неожиданный прогноз на реванш Руис - Джошуа

Новости спорта:Болгарин Кубрат Пулев отметил, что Єнди Руису будет сложно защитить чемпионские пояса.

Болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

"Не знаю, насколько Руис сейчас сосредоточен. Популярность может помешать Энди: все эти машины, поездки, деньги могут навредить ему. Но думаю, что Руис все-таки победит.

На этот раз для Энди все будет сложнее. Почему? Джошуа будет другим. Он провел работу над ошибками, теперь у него будет другая стратегия. Думаю, поражение произошло, потому что Энтони считал, что все будет проще пареной репы. Но это оказалось не так", - приводит слова Пулева Boxing Scene.

Напомним, реванш Руис - Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.