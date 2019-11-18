Украинские боксеры заняли первое общекомандное место на турнире в Беларуси

Новости спорта:Мужская национальная сборная Украины по боксу заняла первое общекомандное место на международном турнире класса “А” в Беларуси.

Всего украинские боксеры по итоговым результатам 17-го “Мемориала Виктора Ливенцева” завоевали 7 наград: 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Это позволило Украине стать первой среди 15 стран, принимавших участие в нынешнем розыгрыше турнира в Беларуси.

Победителями и призерами соревнований в составе сборной Украины стали:

“золото” - Ярослав Харцыз (63 кг), Сергей Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг);

“серебро” - Евгений Барабанов (69 кг), Роберт Мартон (91 кг);

“бронза” - Дмитрий Замотаев (52 кг), Валерий Харламов (81 кг).