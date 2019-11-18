Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)
"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)

Уайлдер хочет провести "крупнейший бой"

Уайлдер хочет провести "крупнейший бой"
15:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Деонтей Уайлдер нацелен на поединок с Энди Руисом.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энди Руисом был бы самым крупным в его карьере.

"Я так думаю, исходя из его достижений. Руис заменил Джошуа в статусе оппонента для крупнейшего боя. С одной стороны, Энди - американец, но с другой - он мексиканец. А всем известно, что мексиканцы любят бокс, и этим они мне нравятся.

Мексиканцы всегда поддерживают своих соотечественников и посвящают себя боксу. Я надеюсь, что когда я продолжу двигаться вперед, мои соотечественники будут так же сильно болеть за меня, как это делают мексиканцы.

"Издали и аккуратненько": Коноплянка рассказал о шутках над Шевченко в сборной

В данном случае еще не надо забывать об истории. Руис стал первым мексиканским чемпионом в истории супертяжелого веса", - цитирует Уайлдера boxingnews24.com.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Энди Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок покинул поле после расистских оскорблений, вернувшись, он забил гол (Видео)
02 Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020
03 Миллионер купил футбольный клуб, стал тренером и проиграл
04 Сербия - Украина: видео голов и обзор матча
05 Матвиенко: Пенальти? Мяч попал в руку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь