Уайлдер хочет провести "крупнейший бой"

Новости спорта:Деонтей Уайлдер нацелен на поединок с Энди Руисом.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что бой против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энди Руисом был бы самым крупным в его карьере.

"Я так думаю, исходя из его достижений. Руис заменил Джошуа в статусе оппонента для крупнейшего боя. С одной стороны, Энди - американец, но с другой - он мексиканец. А всем известно, что мексиканцы любят бокс, и этим они мне нравятся.

Мексиканцы всегда поддерживают своих соотечественников и посвящают себя боксу. Я надеюсь, что когда я продолжу двигаться вперед, мои соотечественники будут так же сильно болеть за меня, как это делают мексиканцы.

В данном случае еще не надо забывать об истории. Руис стал первым мексиканским чемпионом в истории супертяжелого веса", - цитирует Уайлдера boxingnews24.com.