"Издали и аккуратненько": Коноплянка рассказал о шутках над Шевченко в сборной

Новости спорта:Евгений Коноплянка рассказал об атмосфере в национальной команде.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал об атмосфере в сборной Украины:

– Кто лидер сборной прямо сейчас: Зинченко, Малиновский, Ярмоленко или Коноплянка?

– А знаете, одного кого-то нет. Времена другие! Как только я пришел в сборную в 2010-м, тогда еще были бати, возле которых бегали сыночки. Дедовщины хватало, где-то можно сравнить с армией (смеется). Сейчас только уважение. Кто бы ни пришел в сборную, его тепло встречают и принимают. Такое же уважение, как ко мне или Ярмоленко.

– Почему у Ярмоленко 37 мячей за сборную, а у Коноплянки – 21?

– Может, потому что я не так голоден к забитым мячам? Мне больше важен рейтинг и успехи сборной. После побед над Литвой и Португалией мы поднялись на три ступеньки и занимаем 22-е место в рейтинге ФИФА. Это меня больше интересует. Я горжусь не собой, а нынешними результатами сборной. Может, через пять или десять лет все перевернется не в нашу сторону, поэтому я ценю сегодняшний момент! Голы – приятное дополнение и только. Куда приятнее обниматься всей командой, когда выиграли, нежели когда я забил, но проиграли.

– Без Ракицкого сборная что-то потеряла?

– Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом, пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того что Ракицкий – великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек.

– Как вам микроклимат в сборной – он и вправду настолько идеален, как многие игроки об этом говорят? И это заслуга Шевченко или просто ребята такие подобрались?

– Все в комплексе. Понятно, что немалая заслуга тренерского штаба Андрея Николаевича, много инициатив по сближению коллектива исходит от него. Европейский менталитет вносит свои плоды, и это положительно влияет на коллектив. У нас действительно превосходная семейная обстановка.

– Каковы особенности требований Шевченко для атакующих полузащитников и отличаются ли они от «шахтеровских» имени Луиша Каштру?

– Сходство есть. Они не используют длинные передачи. Мяч всегда внизу. Даже когда соперник активно и энергично прессингует, мы стараемся сохранить мяч. Это архиважный момент в современном футболе. Николаевич разъясняет, как правильно подстраиваться под своего игрока, чтобы он не пулял мяч в неизвестность. Мы стараемся всегда искать вариант для паса, а не выносить. У Каштру примерно то же стратегическое видение, с единственным отличием – размещение игроков немного другое.

– Шевченко умеет пошутить?

– Это дело он любит, особенно если есть результат. В хорошем настроении шутки и приколы от него гарантированы!

– А над Шевченко кто-то может пошутить?

– Ну, так, издали и аккуратненько, чтобы шутка долетела до Шевченко только на следующий день (смеется).

– У кого юмор тоньше: у вас или у Зины?

– Зина молодец. Прогрессирует во всем.