Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)
"Это было неожиданно": мотоцикл "догнал" гонщика (Видео)

"Издали и аккуратненько": Коноплянка рассказал о шутках над Шевченко в сборной

"Издали и аккуратненько": Коноплянка рассказал о шутках над Шевченко в сборной
15:11 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Евгений Коноплянка рассказал об атмосфере в национальной команде.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал об атмосфере в сборной Украины:

– Кто лидер сборной прямо сейчас: Зинченко, Малиновский, Ярмоленко или Коноплянка?

– А знаете, одного кого-то нет. Времена другие! Как только я пришел в сборную в 2010-м, тогда еще были бати, возле которых бегали сыночки. Дедовщины хватало, где-то можно сравнить с армией (смеется). Сейчас только уважение. Кто бы ни пришел в сборную, его тепло встречают и принимают. Такое же уважение, как ко мне или Ярмоленко.

– Почему у Ярмоленко 37 мячей за сборную, а у Коноплянки – 21?

Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)

– Может, потому что я не так голоден к забитым мячам? Мне больше важен рейтинг и успехи сборной. После побед над Литвой и Португалией мы поднялись на три ступеньки и занимаем 22-е место в рейтинге ФИФА. Это меня больше интересует. Я горжусь не собой, а нынешними результатами сборной. Может, через пять или десять лет все перевернется не в нашу сторону, поэтому я ценю сегодняшний момент! Голы – приятное дополнение и только. Куда приятнее обниматься всей командой, когда выиграли, нежели когда я забил, но проиграли.

– Без Ракицкого сборная что-то потеряла?

– Конечно! Его незаменимый первый пас. У кого еще такие безукоризненно точные, словно управляемые лазерным лучом, пасы? Как бы мы сейчас хорошо ни играли, его все равно не хватает. Помимо того что Ракицкий – великолепный футболист, он еще верный друг и замечательный человек.

– Как вам микроклимат в сборной – он и вправду настолько идеален, как многие игроки об этом говорят? И это заслуга Шевченко или просто ребята такие подобрались?

Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

– Все в комплексе. Понятно, что немалая заслуга тренерского штаба Андрея Николаевича, много инициатив по сближению коллектива исходит от него. Европейский менталитет вносит свои плоды, и это положительно влияет на коллектив. У нас действительно превосходная семейная обстановка.

– Каковы особенности требований Шевченко для атакующих полузащитников и отличаются ли они от «шахтеровских» имени Луиша Каштру?

– Сходство есть. Они не используют длинные передачи. Мяч всегда внизу. Даже когда соперник активно и энергично прессингует, мы стараемся сохранить мяч. Это архиважный момент в современном футболе. Николаевич разъясняет, как правильно подстраиваться под своего игрока, чтобы он не пулял мяч в неизвестность. Мы стараемся всегда искать вариант для паса, а не выносить. У Каштру примерно то же стратегическое видение, с единственным отличием – размещение игроков немного другое.

Игрок покинул поле после расистских оскорблений, вернувшись, он забил гол (Видео)

– Шевченко умеет пошутить?

– Это дело он любит, особенно если есть результат. В хорошем настроении шутки и приколы от него гарантированы!

– А над Шевченко кто-то может пошутить?

– Ну, так, издали и аккуратненько, чтобы шутка долетела до Шевченко только на следующий день (смеется).

– У кого юмор тоньше: у вас или у Зины?

– Зина молодец. Прогрессирует во всем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок покинул поле после расистских оскорблений, вернувшись, он забил гол (Видео)
02 Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020
03 Миллионер купил футбольный клуб, стал тренером и проиграл
04 Сербия - Украина: видео голов и обзор матча
05 Матвиенко: Пенальти? Мяч попал в руку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь