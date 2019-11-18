Экс-чемпион мира: Уайлдеру стоит посмотреть бои Ломаченко

Новости спорта:Барри МакГиган советует Уайлдеру посмотреть на Ломаченко.

Бывший чемпион мира в полулегком весе Барри МакГиган прокомментировал предстоящий бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса.

«Уайлдер все также обладает потрясающей силой, но его защита так и не стала лучше. По нему все еще несложно попасть и его подбородок не самый крепкий.

Бойцы топ-уровня могут распознать намерение Уайлдера нанести тяжелый удар. Он подымает свои локти каждый раз, когда замыслил удар. Более того, Уайлдер не умеет эффективно передвигаться по рингу. Вот почему он так плохо выглядел в поединке с Фьюри.

Ему стоит просмотреть записи с боями Василия Ломаченко. Думаю, Уайлдер сможет нокаутировать Ортиса.

Но не удивляйтесь, если он снова будет потрясен, как это было в прошлом поединке», – сказал МакГиган, сообщает Boxing Scene со ссылкой на The Mirror.