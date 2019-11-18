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Известный тяжеловес хочет боя с Усиком

Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
20:10 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Даниэль Дюбуа не против боя с Александром Усиком.

Британский супертяжеловес Даниэль Дюбуа (13-0, 12 КО) заявил о желании в будущем провести бой с украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО).

«Мне нравится Усик. Естественно, у нас с ним бы вышел хороший бой. Победив его, я серьезно заявлю о себе», — заявил Дюбуа в интервью Youtube-каналу Boxing Social.

Свой следующий бой 22-летний Дюбуа проведет 21 декабря — соперником британца будет японец Кетаро Фудзимото (21-1, 13 KO).

Чисора станет соперником Усика

В свою очередь, Усик может провести следующий поединок против победителя реванша между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО). Среди претендентов на бой с украинцем также числится и Дерек Чисора (32-9, 23 KO).

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Новости спорта, Новости бокса, Александр Усик, Даниэль Дюбуа.
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