Деревянченко: Я не проиграл бой с Головкиным

Новости спорта:Сергей Деревянченко прокомментировал бой против Геннадий Головкина, в котором казах одержал победу решением судей.

Украинский средневес Сергей Деревянченко прокомментировал бой против Геннадий Головкина, в котором казах одержал победу решением судей.

Украинец провел хороший поединок и заставил многих сомневаться в победе Головкина. Сам же Деревянченко тоже не считает себя проигравшим.

"Я всегда критически к себе отношусь. И тренер меня учил, что если твою руку не подняли, то значит, ты что-то делал не так. Вот я и руководствуюсь этим. Но, скажу, что я этот бой не проиграл. Я ощущаю, что я его не проиграл.

Нет, не пересматривал бой. Я сегодня попал на какую-то рекламу, и как раз были какие-то эпизоды этого боя, и я сразу начинаю переживать те эмоции, что переживал перед боем, начинаю нервничать", - сказал Деревянченко в интервью YouTube-каналу VideoBoxing.