Ортис рассказал о подготовке к бою с Уайлдером

Новости спорта:Кубинец был близок к победе в прошлогоднем чемпионском бою.

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Луис Ортис уверен в своих шансах на победу в поединке с действующим чемпионом Деонтеем Уайлдером.

«Я знаю, что у меня есть все для победы над Уайлдером. Был в паре ударов от победы в первом поединке, поэтому я уверен в этом. С другой стороны, это разочаровывает — осознавать, что мог сделать кое-что иначе, что позволило бы мне нокаутировать его», — приводит слова кубинца Boxing Scene.

«Мое желание доказать, что я — лучший боксер, играет большую роль психологически. Уайлдер — лучший супертяжеловес мира, и я серьезно его побил. Осознаю, какой урон могу нанести Уайлдеру, и собираюсь снова это сделать».

Уайлдер и Ортис встретятся в ринге во второй раз в субботу, 23 ноября. Их первый поединок в марте 2018 года завершился победой Деонтея в десятом раунде и ознаменовался доселе единственным поражением в карьере Ортиса.