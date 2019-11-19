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Дэвид Хэй: Чисора и я хотим Усика

Дэвид Хэй: Чисора и я хотим Усика
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Для Чисоры бой с Усиком интереснее поединка с Паркером, считает Хэй.

Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй, являющийся менеджером британского супертяжеловеса Дерека Чисоры, считает, что поединок его подопечного с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком может состояться.

В декабре Чисора должен был боксировать с Паркером, но тот отказался от боя, а сейчас новозеландец пришел в норму и вновь вызывает британца на поединок, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Этот бой может состояться, но для меня Усик определенно является фаворитом, соперником, которого я хочу и которого хочет Дерек, - заявил Хэй. - Дерек победил бы Паркера. Это должно было стать просто ступенькой к бою с Усиком. Паркер сам отказался от боя, тут нет вины Дерека. Считаю, бой с Усиком более интересным, поскольку Александр - обязательный претендент, абсолютный чемпионом и боксер, у которого нет поражений.

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Напомним, в ночь на 13 октября в Чикаго (США) в своем дебютном поединке в супертяжелом весе украинец Александр Усик победил американца Чазза Уизерспуна техническим нокаутом. После 7-го раунда соперник украинского боксера отказался выходить в ринг.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик, Бокс новости.
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