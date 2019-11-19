Ковалев обратился к болельщикам

Новости спорта:Сергей Ковалев внес ясность в свои слова о болельщиках-профанах.

Экс-чемпион WBO Сергей Ковалев прокомментировал свою собственную реплику, в которой назвал своих болельщиков профанами.

Россиянин решил внести ясность, уточнив, что профанами считает лишь тех, кто хотел обогатиться, сделав ставку на его победу, а к своим болельщикам относится с уважением.

"До меня дошли не совсем приятные сообщения, мол, почему я своих болельщиков называю профанами. Ребят, хочу внести ясность. Профанами я называю тех, кто захотел обогатиться на ставках. Увидев заманчивые коэффициенты, ставили деньги на мою победу, думая: "Вот сейчас Ковалев выиграет, Канело проиграет и я разбогатею".

Давайте будем честными. Если вы поставили на это деньги, то вы реально профаны. Вот что я имел в виду. К своим болельщикам я отношусь с большим уважением. Не надо сеять в обществе за**пу. Я поэтому не общаюсь со СМИ, потому что постоянно все переворачивают, не так понимают и выносят в общество", – сказал Ковалев, выйдя в прямой эфир в Instagram.