"Я просто устал": Ортис рассказал, как Уайлдер "не нокаутировал" его

Новости спорта:Кубинец Луис Ортис вспомнил первый бой против "Бронзового бомбардировщика".

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. "Кинг-Конг" вспомнил первый поединок против американца и заявил, что чемпион отправил его в нокаут тогда только потому, что он устал.

"Я не люблю проигрывать, особенно в таком стиле. И чтобы все прояснить, - я не был нокаутирован. Я был чертовски уставшим. Вот что это было, я ощущал сильную усталость больше, чем что-либо другое. Я предпочел бы упасть в нокаут.

Не поймите мои слова неправильно. Уайлдер - жесткий панчер, и уже успел это доказать. Он является чемпионом не просто так, невзирая на то, что говорят другие насчет его стиля и опыта. Во-вторых, он хорошо подготовлен, и я также подойду к нашему бою в отличной форме...

При этом я не перестаю быть супертяжеловесом, а значит, меня не так-то и просто нокаутировать. Нельзя не отдавать должное силе удара Уайлдера. Но по мне не так уж и легко попасть. Я буду готов. Так что крепче держитесь за свои сиденья", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.