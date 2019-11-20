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"Я просто устал": Ортис рассказал, как Уайлдер "не нокаутировал" его

"Я просто устал": Ортис рассказал, как Уайлдер "не нокаутировал" его
08:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Кубинец Луис Ортис вспомнил первый бой против "Бронзового бомбардировщика".

Кубинский супертяжеловес Луис Ортис поделился ожиданиями от предстоящего поединка против чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. "Кинг-Конг" вспомнил первый поединок против американца и заявил, что чемпион отправил его в нокаут тогда только потому, что он устал.

"Я не люблю проигрывать, особенно в таком стиле. И чтобы все прояснить, - я не был нокаутирован. Я был чертовски уставшим. Вот что это было, я ощущал сильную усталость больше, чем что-либо другое. Я предпочел бы упасть в нокаут.

Не поймите мои слова неправильно. Уайлдер - жесткий панчер, и уже успел это доказать. Он является чемпионом не просто так, невзирая на то, что говорят другие насчет его стиля и опыта. Во-вторых, он хорошо подготовлен, и я также подойду к нашему бою в отличной форме...

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При этом я не перестаю быть супертяжеловесом, а значит, меня не так-то и просто нокаутировать. Нельзя не отдавать должное силе удара Уайлдера. Но по мне не так уж и легко попасть. Я буду готов. Так что крепче держитесь за свои сиденья", - приводит слова Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что бой Уайлдера c Ортисом состоится 23-го ноября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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