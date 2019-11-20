KSI - Логан Пол: на результат боя подадут протест

Новости спорта:Логан Пол подаст официальный протест на результат его боя-реванша с KSI.

Видеоблоггер Логан Пол подаст официальный протест в Спортивную комиссию Калифорнии на результат его дебютного профессионального боксерского поединка против еще одного видеоблоггера с YouTube KSI. Напомним, что этот бой состоялся 9 ноября в Лос-Анджелесе, США и завершился победой KSI спорным раздельным решением судей со счетом 57-54, 56-55 и 55-56.

"Мы просто не считаем результат правильным, — заявил Логан Пол на своем YouTube-канале. — Я никоим образом не боюсь поражений, но я на 100 процентов убежден, что не проиграл этот бой. Это заявление в Спортивную комиссию Калифорнии, и я надеюсь, они уделят ему достаточно внимания, так как я опасаюсь, что оно может быть проигнорировано из-за того, что мы не настоящие профессиональные боксеры@.

Поединок в Лос-Анджелесе стал вторым для обоих видеоблогеров — их первый бой в августе прошлого года завершился вничью — и вызвал огромный интерес публики.

По словам промоутера Эдди Хирна, трансляция боя на DAZN в США привлекла больше зрителей, чем любой предыдущий боксерский поединок на этой платформе, а в Великобритании его платная трансляция оказалась более успешной, чем июньская трансляция боя за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Энди Руисом.