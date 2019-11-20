Ломаченко не просил у WBC титул "франчайзингового" чемпиона

Новости спорта:Василий Ломаченко отметил, что это решение приняла сама организация.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO прококкментировал решение Всемирного боксерского совета (WBC) объявить его "франчайзинговым" чемпионом организации.

"Я читал недавно интервью главы WBC Сулеймана. Он сказал, что мы подали прошение, чтобы нам присвоили титул "франчайзингового" чемпиона. Я хотел бы внести ясность - мы никуда ничего не подавали, никто ни о чем не просил и никакие письма мы не писали. Когда я прочитал это интервью, то был сильно удивлен.

Я считал, что Маурисио Сулейман и весь конгресс организации сами приняли это решение, потому что я достоин этого. Я это так воспринимал. Но когда оказалось, что в статье написано совершенно по-другому, то это не так", - заявил Ломаченко.

Ранее промоутер Барри Макгуиган заявил, что Деонтею Уайлдер стоит подтянуть работу в защиту, посмотрев бои Ломаченко.