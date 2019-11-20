Скачать
Среда, 20.11.2019
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Ковалев в бою с Альваресом удивил Ломаченко (Видео)

Ковалев в бою с Альваресом удивил Ломаченко (Видео)
12:58 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Василий Ломаченко предполагал, что главный поединок ноября продлится всего восемь раундов.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над россиянином Сергеем Ковалевым в титульном бою.

"Меня, честно говоря, удивил результат. Ковалев уже возрастной боксер. Я не вижу смысла ему продолжать карьеру, кроме как заработать денег, возраст берет свое.

Я рассчитывал, что это будет быстрее на несколько раундов. Как мы знаем, Сергей хорошо держится 6 раундов, а потом у него начинаются проблемы с физическими кондициями. Я думал, что после шестого раунда начнется развязка и к восьмому все закончится.

Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе

Но Ковалев молодец, они выбрали правильную тактику. До 11 раунда он очень хорошо держался, записки судей говорят сами за себя", - заявил Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Василий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе
02 Россию могут не допустить на Евро-2020
03 Жеребьевка Евро-2020: состав корзин
04 Девушка-боец умерла после боя
05 Футбольный матч превратился в массовое побоище, "гости" убегали на грузовике для лошадей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь