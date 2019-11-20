Ковалев в бою с Альваресом удивил Ломаченко (Видео)

Новости спорта:Василий Ломаченко предполагал, что главный поединок ноября продлится всего восемь раундов.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал победу мексиканца Сауля Альвареса над россиянином Сергеем Ковалевым в титульном бою.

"Меня, честно говоря, удивил результат. Ковалев уже возрастной боксер. Я не вижу смысла ему продолжать карьеру, кроме как заработать денег, возраст берет свое.

Я рассчитывал, что это будет быстрее на несколько раундов. Как мы знаем, Сергей хорошо держится 6 раундов, а потом у него начинаются проблемы с физическими кондициями. Я думал, что после шестого раунда начнется развязка и к восьмому все закончится.

Но Ковалев молодец, они выбрали правильную тактику. До 11 раунда он очень хорошо держался, записки судей говорят сами за себя", - заявил Ломаченко.