"Может сымитировать любого": Усик нахваливает своего спарринг-партнера

Новости спорта:Александр Усик прокомментировал работу с Маликом Скоттом.

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте, перешедший недавно в супертяжелый вес, Александр Усик рассказал, почему во время подготовки почти к каждому своему сопернику приглашал в качестве спарринг-партнера Малика Скотта.

Об этом украинец рассказал в интервью YouTube-каналу USYK17.

«Он может подстроиться и делать ту работу, которую выполняет тот оппонент, который нам нужен, - отметил Усик. -"Вот именно это делает конкретно Малик. Возьмем, когда я к Хантеру готовился, например. Он делал абсолютно то, что делает в ринге Хантер. У нас в лагере есть телевизор. Мы, когда приходим на тренировку, то первым делом включаем бои наших соперников. Сергей Лапин делает определенную нарезку того, что нам нужно. И ребята смотрят... Но Малик это делает чаще других, а затем выполняет. Некоторые вообще не смотрят, это как бы их дело. Мне главное, чтобы они выполняли свое задание.

Должен сказать, что Малик от других спарринг-партнеров отличается своей работоспособностью и виденьем в ринге. К примеру, вот мы боксируем пятнадцать раундов. И идет уже где-то раунд четырнадцатый. И вот Малик видит, что я там уже подсел, то он не будет пытаться нанести мне увечья. Он просто будет выполнять свое задание и работать, чтобы отработал я».