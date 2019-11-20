Уайлдер и Ортис встретились лицом к лицу (Видео)

Новости спорта:Деонтей Уайлдер и Луис Ортис сошлись в дуэли взглядов накануне второго боя.

Уже в ближайший уик-энд Деонтей Уайлдер и Луис Ортис проведут бой-реванш. Поединок гигантов пройдет 23 ноября и возглавит вечер бокса в Лас-Вегасе на арене MGM Grand. На кону главной схватки вечера будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым сейчас владеет американец.

Накануне поединка боксеры ответили на вопросы журналистов, после чего состоялась традиционная дуэль взглядов.

Видео дуэли взглядов доступно на Yotube-канале GSD BOXING:

Напомним, в первом бою Деонтей Уайлдер сумел нокаутировать кубинца. В активе непобежденного американца 42 поединок на профи-ринге и лишь 1 раз он не праздновал победу (первый бой с Тайсоном Фьюри, прим. ред.). Ортис, в свою очередь, провел 32 боя, в которых проиграл лишь раз.