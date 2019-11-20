Уайлдер рассказал о главной мотивации в боксе

Новости спорта:Деонтей Уайлдер проведет 10-ю защиту титула в поединке против Луиса Ортиса.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер накануне реванша с Луисом Ортисом заявил, что хочет оставить в боксе наследие легенды.

Боксер отметил, что проведет 10-ю защиту чемпионского титула, хотя мало, кто верил, что он его завоюет.

"Для меня большая честь говорить, что это моя десятая защита титула, и я намерен в ней победить. Тем более, что многие думали, что я даже не завоюю пояс чемпиона. И вот я остановился на цифре 10. Удивительно находиться сейчас здесь, в положении, когда все, что я делаю, это бью рекорды.

Я всегда стремился к наследию легенды и продолжаю это делать. Я просто хочу быть лучшим в мире. Я хочу, чтобы люди, говоря о боксе, произносили "Деотней Уайлдер", - цитирует Уайлдера BoxingScene.